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Tuana Süren, Durres'te 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

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Tuana Süren, Durres'te 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu
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Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuana Süren, Genç Kadınlar +86 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu. Durres'te düzenlenen şampiyonanın 6. gününde podyuma çıkan Süren, koparmada 108, silkmede 133, toplamda 241 kiloyla altın madalyaları kazandı.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuana Süren, Genç Kadınlar +86 kiloda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Durres şehrinde organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren büyük bir başarıya imza attı. Genç Kadınlar +86 kiloda mücadele eden Süren; koparmada 108 kg, silkmede 133 kg ve toplamda 241 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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