Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevini bıraktı

Süper Ligde mücadele eden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçında aldığı yenilginin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaştı. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Fatih Karagümrük, rakibine 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

"GÖREVİ BIRAKIYORUM...BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Şota Arveladze, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Burada oynamak her zaman zor. İyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. İyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım.