Haberler

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri TFF tarafından açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri TFF tarafından açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklandı. Hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 108 sitede yayınlandı.
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi