Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Pendikspor: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan Masuaku'nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Amir'in kale önüne doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Colley kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
22. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Gedson, ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pendikspor savunmasına çarparak kornere gitti.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rosier'in içeri çevirdiği topa Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Muleka, Gedson Fernandes, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Rebic, Cenk Tosun, Rashica, Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Onana, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Diaby
Yedekler: Burak Öğür, Hasan Kılıç, Endri Çekici, Görkem Bitin, Romero, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Thuram, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Colley (dk. 11) (Beşiktaş)
Sarı kart: Serkan Asan (Pendikspor) - İSTANBUL