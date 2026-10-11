Trendyol 1. Lig'de 9. hafta tamamlandı, Kayserispor 22 puanla liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta tamamlandı, Kayserispor 22 puanla liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta oynanan iki maçla tamamlandı. Haftayı galibiyetle kapatan Metro Holding Kayserispor puanını 22'ye yükselterek liderliğini sürdürdü; Bursaspor 19 puanla ikinci, Alagöz Holding Iğdır FK 19 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı.
Ligde 9. hafta, 2 maçla tamamlandı.
Günün ilk müsabakasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı. Diğer karşılaşmada ise Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Haftayı galibiyetle kapatan ve puanını 22'ye çıkaran Metro Holding Kayserispor, liderliğini sürdürdü. 19'ar puanı bulunan iki takımdan Bursaspor ikinci, Alagöz Holding Iğdır FK ise üçüncü sırada yer aldı.
1. Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise berabere tamamlandı.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1
Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0-2
Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-1
Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: 0-2
Boluspor-Antalyaspor: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: 2-1
Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: 3-2
İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: 0-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: 1-1
Bursaspor-Mardin 1969 Spor: 1-2
Puan durumu
Ligde 9. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|9
|7
|1
|1
|18
|5
|13
|22
|2.BURSASPOR
|9
|6
|1
|2
|17
|9
|8
|19
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|19
|4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|4
|4
|1
|19
|10
|9
|16
|5.BATMAN PETROLSPOR
|9
|5
|1
|3
|16
|15
|1
|16
|6.MARDİN 1969 SPOR
|9
|4
|3
|2
|11
|6
|5
|15
|7.ANTALYASPOR
|9
|5
|0
|4
|15
|13
|2
|15
|8.SMS GRUP SARIYER
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|15
|9.BANDIRMASPOR
|9
|3
|4
|2
|14
|5
|9
|13
|10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|3
|4
|2
|13
|12
|1
|13
|11.MUĞLASPOR
|9
|2
|6
|1
|9
|8
|1
|12
|12.EKENLER BETON SİVASSPOR
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|1
|11
|13.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|9
|2
|4
|3
|11
|17
|-6
|10
|14.MANİSA FK
|9
|2
|3
|4
|14
|15
|-1
|9
|15.BODRUM FK
|9
|1
|5
|3
|7
|8
|-1
|8
|16.TURKA ESENLER EROKSPOR
|9
|1
|5
|3
|5
|10
|-5
|8
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|9
|1
|4
|4
|7
|10
|-3
|7
|18.İSTANBULSPOR
|9
|1
|2
|6
|7
|20
|-13
|5
|19.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|9
|1
|3
|5
|8
|19
|-11
|4
|20.BOLUSPOR
|9
|0
|1
|8
|3
|21
|-18
|1