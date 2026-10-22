Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri TFF MHK tarafından duyuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker

Kaynak: AA