Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri TFF MHK tarafından duyuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Haftanın ilk maçında Boluspor ile Artı Değer Vanspor FK'yı Emrullah Baydar yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker

Kaynak: AA
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat

Gelinin yüzünü gören "Neler oluyor?" dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı