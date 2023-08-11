Transfer mi oluyor! Zaniolo, Kayserispor kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almadı. Zaniolo'nun kadroya alınmaması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.