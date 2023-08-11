Transfer mi oluyor! Zaniolo, Kayserispor kadrosuna alınmadı
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Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almadı. Zaniolo'nun kadroya alınmaması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transfer Tete'nin yanı sıra takımdan ayrılacağı iddia edilen Zaniolo yer almadı.
KADRO AÇIKLANDI
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
ZANOLO KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.