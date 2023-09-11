Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe'nin forma numarası taraftarlar tarafından belirlendi

Trabzonspor'un son transferi Nicolas Pepe, Trabzonspor taraftarlarının Socios uygulamasında yaptığı oylamayla 29 numarayı formayı giyecek.

Trabzonspor, Fan Token partneri Socios.com ile birlikte bir ilke imza atarak takımın yeni transferi Nicolas Pepe'nin giyeceği forma numarasını taraftara seçtirdi. Socios uygulamasını indirip dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor'un bazı kararlarında oy hakkı bulunan bordo mavili taraftarlar, bordo mavili takımla 1 yıl sözleşmesi bulunan Pepe'nin forma numarasını belirledi. Taraftarların oylarıyla Fildişili oyuncu Pepe, Trabzonspor'da bu sezon 29 numaralı formayı terletecek.