Günlük Spor Haberleri

TÜRKİYE KUPASI'NI TRABZONSPOR MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
- Antalya'da oynanan 64'üncü Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.15 A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek
GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK
10.00 Sarı-kırmızılı kulüpte olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
FENERBAHÇE
11.00 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ve yönetim kurulunda yer alan isimler, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
12.00 Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve beraberindeki yöneticiler, Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği binasında olacak.
17.00 Aziz Yıldırım tüm Güneydoğu illerinden gelen Fenerbahçeliler ile Mardin'de buluşacak.
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona ile Lyon karşı karşıya gelecek.
HULL CITY, PREMIER LİG İÇİN SAHADA
17.30 Championship Yükselme Play-Off Final'inde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek.
ETNOSPOR
- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
KARATE
-Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam ediyor.
VOLEYBOL
-AeQuilibrim Cup
22.00 İtalya-Türkiye