Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Hearts maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Hearts maçı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta Hearts ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında forma giyenler yenilenme, diğerleri rondo ve sonuçlandırma yaptı; hazırlık yarın tamamlanacak.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta İskoçya'nın Hearts takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo ve sonuçlandırma çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hearts maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA