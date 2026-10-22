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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı

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UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts’ı 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Benjamin Bouchouari, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek sahalara dönüp takımına katkı sağlamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un futbolcusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi'nde elde ettikleri ikinci galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili oyuncu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahalara dönerek yeniden takımına katkı sağlamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Bouchouari, "Geçen hafta da belirttiğim gibi sahalara dönmekten ve sahada oynayarak takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Hocamız sahada bana şans verdiği sürece hem takımımız hem de kendim adına maksimum seviyede performans sergilemeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Hep birlikte mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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