Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Boran Başkan ve Visca yer almadı.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu