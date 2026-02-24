Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Tedavisi devam eden Folcarelli antrenmana katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Folcarelli'nin tedavisine başlandığı belirtildi. - TRABZON

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

