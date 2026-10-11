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Trabzonspor, 15 Ekim'deki KuPS Kuopio deplasmanı için hazırlıklara başladı

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Trabzonspor, 15 Ekim'deki KuPS Kuopio deplasmanı için hazırlıklara başladı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim'de deplasmanda KuPS Kuopio ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde çalışan bordo-mavililer, yarın da KuPS Kuopio maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, Samsunspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla KuPS Kuopio maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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