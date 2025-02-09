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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Maç, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynandı ve ilk yarısı 21-17 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı 21-17 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor salondan 37-33 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor ligde 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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