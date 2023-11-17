Bu yıl ilki düzenlenen Tour of İstanbul Bisiklet Turu, UCI tarafından 2.1 kategorisine yükseltildi. 2024 yılındaki turda, World Team seviyesinden bisikletçiler yer alacak.

Tour of İstanbul, Spor İstanbul tarafından 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlendi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), İstanbul'un tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri arasında dört ayrı parkurda gerçekleştirilen organizasyonun 2.2'den 2.1 kategorisine çıkarıldığını açıkladı.

UCI Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi David Lappartient, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu'na gönderdiği yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda Tour of İstanbul'un 2024 Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisi olarak yer alacağını bildirdi. UCI değerlendirme raporunda, turu beş kategoride notlandırdı. Buna göre organizasyonun mükemmel, yarış güvenlik tedbirlerinin mükemmel, takımların konaklamasının çok iyi, seyircilerle seyir keyfinin iyi ve TV yayınlarının da güzel olduğunu vurguladı. Arnavutköy-Arnavutköy, Şile-Şile, Beykoz-Beykoz, Sultanahmet-Caddebostan etaplarının yer aldığı yarışla alakalı hazırlanan raporun final değerlendirmesinde organizasyonun ilk yılı olmasına karşın, mücadelelerin çok iyi geçtiği ve organizasyonun mükemmel olduğu vurgulandı. Tour of İstanbul'un 2.1 kategorisine yükseltilmesiyle gelecek yıl World Teams kategorisinde yer alan bisikletçiler katılım sağlayabilecek.