Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura, Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro istedi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura'nın, sarı-lacivertlilerden istediği yıllık ücret belli oldu. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'den 3 yıl sözleşme ve senelik 10 milyon euro istediği ifade edildi.

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Tottenham'dan Lucas Moura'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldıza imzayı attıramamıştı. Moura'nın sarı-lacivertlilerden istediği dudak uçuklatan miktar ortaya çıktı.

SENELİK 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Sport Italia'nın haberine göre Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den talep ettiği yıllık ücret belli oldu. Brezilyalı futbolcunun, 3 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro istediği ifade edildi.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Lucas Moura, bu sezon Tottenham'da 15 maçta forma şansı buldu. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.