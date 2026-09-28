Haberler

Torunoğulları, Kante maliyeti tartışmasında vergi dahil rakamları manidar buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin genel kurulunda başkan Aziz Yıldırım'ın Kante maliyetiyle ilgili sözleri sonrası Ertan Torunoğulları açıklama yaptı. Torunoğulları, Kante isminin her tartışmada geçmesinden rahatsız olduğunu, vergi dahil rakamların dile getirilmesini manidar bulduğunu belirtti.

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin dün yaptığı olağan genel kurulda başkan Aziz Yıldırım'ın Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin maliyetiyle ilgili konuşması üzerine önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

İnfial yaratan iddia! Binlerce öğrenci üniversiteyi ateşe verdi
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

3 zam birden! 35 milyon kişinin cebi yanacak
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş