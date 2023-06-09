Torbalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında okçuluk gösterisi düzenlendi

Torbalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında okçuluk gösterisi düzenledi.

7 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe, 6 ilçeden 83 sporcu katıldı.

Etkinlikte, Torbalı'dan 12 sporcu dereceye girdi.

Antrenör Birsen Tosun Diş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerini tebrik eden Diş, "Hedefimiz uluslararası arenada ülkemizi ve bayrağımızı temsil edecek sporcular yetiştirmek." diye konuştu.

Etkinlikte dereceye giren sporculara Kaymakam Ercan Öter, ödüllerini verdi.