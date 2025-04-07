Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı

Fransa'da oynanan bir ragbi maçında, topu getirmek için havalandırılan paraşütçünün stadyum çatısına takılması olay, ilginç görüntülere sahne oldu. Maçı izleyenler ve sporcular kısa süreliğine endişelendi ancak paraşütçü kısa sürede güvenli bir şekilde kurtarıldı.

STADYUMUN ÇATISINA TAKILDI

Ragbi maçlarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan topu getirme geleneği, bu kez farklı bir olayla gölgelendi. Maç öncesinde seyircileri coşturmak amacıyla havalandırılan paraşütçü, inişi sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybeden paraşütçü, stadyumun çatısına takıldı.

YARALANMADAN KURTARILDI

Olayın hemen ardından güvenlik ekipleri harekete geçti. İtfaiye ve kurtarma görevlileri, paraşütçüyü güvenli bir şekilde çatidan indirmek için çalışma başlattı. Kısa süren operasyonun ardından paraşütçü herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı.