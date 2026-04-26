Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya yarışında 19. oldu

Yarışın galibi Alex Marquez oldu.

Jerez'de gerçekleşen 2026 MotoGP İspanya Grand Prix'sinin kazananı Alex Marquez oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 19. sırada tamamladı. Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışı yapılırken, ana yarış pazar günü gerçekleştirildi ve sezonun 4. yarış hafta sonu da böylece geride kaldı.

Uzun tur cezasını çektikten sonra piste 21. sırada geri dönen ve yarışı bitirmeye odaklanan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 19. sırada gördü ve hafta sonunu puansız tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller ise 18. oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti