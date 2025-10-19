Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki yarışta en yakın rakibi tarafından düşürülmesine rağmen 2021 ve 2024 sonrası üçüncü kez Dünya Süperbike şampiyonu oldu. Motosikletçi, İstiklal Marşı'nı podyumda gururla dinletti.

TÜRKİYE'NİN motor sporları tarihinin en başarılı ismi Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi tarafından düşürülmesine rağmen 3'üncü kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 ve 2024'ün ardından bir kez daha Dünya Süperbike'ta şampiyon oldu. Toprak, İspanya'nın Jerez Pisti'nde yapılan süper pole yarışında İtalyan rakibi Nicola Bulega tarafından kasten düşürüldü. Bulega, uzun tur cezası almasına rağmen aradaki farkı kapatsa da ikinci yarışta podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu üçüncü kez ilan etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın şampiyonluk yarışını yerinde izledi. İspanya'daki yarışta binlerce vatandaşımız ellerinde Türk bayraklarıyla yarışı izleyerek, Toprak'a destek verdi. Öte yandan Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da şampiyonluk kutlamasına katıldı.

'El Turco' lakabıyla anılan Razgatlıoğlu, 2018 yılında ilk kez katıldığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugüne kadar 78 galibiyet, 61 ikincilik ve 34 üçüncülük kazanarak 173 kez podyuma çıkma mutluluğu yaşadı. Milli sporcu, 2025 sezonunda 36 yarışın 21'inde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla dinletti. Razgatlıoğlu, bu sezon 9 yarışta ikincilik, 1 üçüncülük kazanarak toplam 31 kez Türkiye'yi ödül kürsüsünde temsil etti.

YARIŞ KARİYERİ REKORLARLA DOLU

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve ayrıca İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış kazanan pilot ünvanını kazandıran Razgatlıoğlu, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken, BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

1996 doğumlu Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı ile anlaştı. Toprak, gelecek sezon MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
