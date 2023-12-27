Top toplayıcı çocuğu itekleyen kaleci büyük tepki çekti

FULHAM kalecisi Bernd Leno, takımının deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Bournemouth maçında top toplayıcı çocuğu ittiği için büytük tepki topladı.

Eski Arsenal kalecisi olan 31 yaşındaki Leno, maçın sonlarına doğru takımının 2-0 geride olduğu bir sırada topu almak için out kale arkasına doğru gitti. Bu sırada kendisine topu vermek isteyen top toplayan çocuğu itekledi.

Bu durum, daha önce sarı kart görmüş olan Fulham oyuncusuna Bournemouth taraftarının öfkeyle tepki göstermesine neden oldu.

Ancak hakemden herhangi bir ceza almadı.

Maçtan sonra

Leno, güvenlik görevlileri eşliğinde çocuğun yanına giderek özür diledi.

Çocuk Leno'ye iyiyim dedi.

Taraftarlar, Leno'nun top toplayan çocuğu itmesini rezillik olarak değerlendirip kendisine ikinic sarı kartı vermeyen hakeme tepki gösterdi.