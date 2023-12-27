Top toplayıcı çocuğu itekleyen kaleci büyük tepki çekti
FULHAM kalecisi Bernd Leno, Bournemouth maçında top toplayan çocuğu iterek büyük tepki çekti. Eski Arsenal oyuncusu, maçın sonlarına doğru 2-0 gerideyken yaşanan olay, sarı kart görmesine rağmen hakemden ceza almadı. Maç sonrası Leno, çocuğa özür diledi ancak tepkiler devam etti. Hakeme verilen kart kararı taraftarlar tarafından eleştirildi
FULHAM kalecisi Bernd Leno, takımının deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Bournemouth maçında top toplayıcı çocuğu ittiği için büytük tepki topladı.
Eski Arsenal kalecisi olan 31 yaşındaki Leno, maçın sonlarına doğru takımının 2-0 geride olduğu bir sırada topu almak için out kale arkasına doğru gitti. Bu sırada kendisine topu vermek isteyen top toplayan çocuğu itekledi.
Bu durum, daha önce sarı kart görmüş olan Fulham oyuncusuna Bournemouth taraftarının öfkeyle tepki göstermesine neden oldu.
Ancak hakemden herhangi bir ceza almadı.
Maçtan sonra
Leno, güvenlik görevlileri eşliğinde çocuğun yanına giderek özür diledi.
Çocuk Leno'ye iyiyim dedi.
Taraftarlar, Leno'nun top toplayan çocuğu itmesini rezillik olarak değerlendirip kendisine ikinic sarı kartı vermeyen hakeme tepki gösterdi.