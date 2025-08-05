Tire 2021 FK, Mert Korkmaz ile Anlaşma Sağladı

Tire 2021 FK, Mert Korkmaz ile Anlaşma Sağladı
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TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Tire 2021 FK, Konyaspor ile yollarını ayıran stoper Mert Korkmaz ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor'da forma giymiş ve 70 maçta görev almıştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Konyaspor'la yollarını ayıran stoper Mert Korkmaz ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında son olarak Konyaspor altyapısından yetişmiş; Alanya 1221 FK, Osmaniyespor, Kırşehir FK, Manisa FK ve 1922 Konyaspor gibi takımlarda deneyim kazanmış Mert Korkmaz ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki savunmacı, 3'üncü Lig'de 70 maçta görev yapıp, 1 de gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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