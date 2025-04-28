Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kemer-Kalkan Etabını Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ikinci gününde Antalya - Kalkan etabıyla devam etti. Antalya Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yunus Alperen Ayar, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin ve Genel Sekreter Sedat Fırat'ın katılımı ile saat 12.00'de Kemer Olbia Park önünden verilen startla bisikletçiler zorlu etaba başladı.

Mayolar sahiplerini buldu

Yarışta turkuaz mayoyu kazanan Tibor Del Grosso'ya mayoyu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Yeşil mayoyu elde eden Jonas Rickaert, mayosunu Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz'in ellerinden aldı. Beyaz mayoyu ise Willem Smit'e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin teslim etti. Kırmızı mayoyu kazanan Vinzent Dorn da mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı verdi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna yarın yarışın en uzun etabı olan 175.9 kilometrelik Fethiye-Marmaris arasındaki yarış ile devam edilecek. - ANTALYA