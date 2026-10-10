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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL cezayı onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL cezayı onadı
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TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verdiği 50 bin TL para cezasını onadı. Kurul, cezanın akreditasyon kartını görünür şekilde asmama nedeniyle verilmesinde isabetsizlik görmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasının onandığını duyurdu.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezaları için kulüplerin itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. Fenerbahçe Kulübü'nün ve antrenörü Dirk Kuyt'un PFDK kararlarına itirazı sonrası yapılan müzakerede şu kararlar alındığı belirtildi:

"Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt'un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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