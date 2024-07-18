Üye Girişi
Haberler

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ile TFF Başkanlığı için yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanlarına seslenen Hacıosmanoğlu, "Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminin iki adayından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu, kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UEFA VE FIFA GÖZLEMCİ GÖNDERDİ"

Hacıosmanoğlu, "Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." dedi.

"TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR OLSUN"

"Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu." diyen Hacıosmanoğlu, "Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKEKŞİ SEÇİLİRSE BAŞKANLAR BIRAKSIN"

Hacıosmanoğlu, "Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ALİ KOÇ'A VE TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜRLER"

TFF başkan adayı Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu birlikte toparlayacağız. Ali Koç'a ve bütün başkanlara teşekkür ederim. Türk futbolunun sorunlarını hep beraber el ele vererek çözeriz. 'Bütün sorunları ben çözeceğim' derseniz, böyle dünyaya rezil olursunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Spor Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir
500

Yorumlar (6)

man over:

Hacıosmanoğlu seçilirse %100 sezon bitmez.Çok büyük olaylar çıkar. Büyükekşi seçilirse galatasarayı şampiyon yapar sezon sonu bırakır.

31
15
yanıtYanıtla
mustafa demir:

agladinizi gördüğüm için o kadar mutluyum ki

yanıt9
yanıt10
HABERCİ:

Başkan diye bir kavram olmamalı. 12 kişilik bir senato kurulmalı . oy birliği ile yürütülmeli bu işler . Hepsi çanağını doldurma gayreti içerisinde

19
0
yanıtYanıtla
SUNSET null:

iki seçenek yetmez. Bülent Ersoy aday olsun.

8
0
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

iki yanlıştan bir doğru, bu federasyondan da bir halt olmaz

3
0
yanıtYanıtla
milliyetci:

ali koç ve diğer başkanlar ?????????????????

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title