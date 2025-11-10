TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

1024 FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF Disiplin Kurulu kaynaklarından alınan bilgilere göre, PFDK'ye sevk edilen futbolcular arasında aktif olarak forma giyen çok sayıda isim bulunuyor. Yapılan ilk incelemelerde, futbolcuların büyük kısmının yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinde işlem yaptığı tespit edildi.

2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI ERTENDİ

TFF Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmelerin ardından adil rekabet ortamının korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla, bu hafta oynanması planlanan 2. Lig ve 3. Lig maçlarını 2 hafta süreyle erteleme kararı aldı. Yapılan açıklamada bu süre içinde kulüplerin disiplin soruşturmasına dahil olan futbolcularla ilgili açıklama yapmaması istendi.