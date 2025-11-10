Haberler

TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

Güncelleme:
TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiği belirtildi.

  • TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.
  • TFF, 2. Lig ve 3. Lig maçlarını 2 hafta süreyle erteledi.

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

1024 FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF Disiplin Kurulu kaynaklarından alınan bilgilere göre, PFDK'ye sevk edilen futbolcular arasında aktif olarak forma giyen çok sayıda isim bulunuyor. Yapılan ilk incelemelerde, futbolcuların büyük kısmının yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinde işlem yaptığı tespit edildi.

2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI ERTENDİ

TFF Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmelerin ardından adil rekabet ortamının korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla, bu hafta oynanması planlanan 2. Lig ve 3. Lig maçlarını 2 hafta süreyle erteleme kararı aldı. Yapılan açıklamada bu süre içinde kulüplerin disiplin soruşturmasına dahil olan futbolcularla ilgili açıklama yapmaması istendi.

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Emir Güler:

SÜPER LİGİDE ERTELEYİN REZİL ETTİNİZ TÜM DÜNYAYA ÜLKEYİ. SÜPER LİG ÇOKMU MASUM SANKİ

30
4
yanıtYanıtla
MGk:

Bahis kralı ve takımı sütten çıkmış ak kaşık

2
6
yanıtYanıtla
Kaya Kartalı:

10 yılda 6 kere şampiyon olan takım FB doğru hala utanmadan konuşma bari

7
0
