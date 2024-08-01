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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri, Başkan Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

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2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi için Riva'da bulunan kulüplerin başkanları ve temsilcileri, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yeni görevinde başarılar dileyen kulüp temsilcileri, Hacıosmanoğlu'na teşekkür etti.

2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi için Riva'da bulunan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyarete gelen kulüp başkanlarına ve temsilcilerine tek tek teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendileriyle hatıra fotoğrafları çektirerek yeni sezon için tüm kulüplere başarı dileklerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Riva Spor Güncel Haberler

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