TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Sakaryaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Afyonspor, sahasında lider Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Burak Gültek xx, Emre Doğu xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Alaattin Hamza Ok x (Barış Zeren dk. 73) Doğukan Emeksiz xx (Yakup Yiğit dk. 80 ?), Nazmi Can Doğan xx, Erhan Şentürk x (Fatih Aktay dk. 85 ?), Ferhat Çulcuoğlu xx, Mithat Pala xx, Celal Hanalp xx, Burak Çoban xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 85)

Sakaryaspor: Furkan Köse x, Çağlayan Menderes x, Eyüpcan Delibalta xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (Selçuk Alibaz dk. 60 ?), Okan Dernek xx (Murat Yılmaz dk. 77), Ozan Sol x (Hurşit Taşcı dk. 70 ?), Burak Süleyman x (Onur Toprak dk. 60 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Mustafa Tahir Babaoğlu x (Ali Özgün dk. 70 ?)

Goller: Alper Tursun (dk. 41), Mithat Pala (dk. 81) (Afyonspor),

Sarı Kart: Erhan Şentürk (Afyonspor), Çağlayan Menderes, Onur Karakabak, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor) - AFYONKARAHİSAR