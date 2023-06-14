Tekvandocular İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden tekvandocular, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti. Eskici, ziyarete gelen sporcuları yarışmalardaki başarılarından dolayı tebrik ederek, 'Sizler, ülkemizi ve şanlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyorsunuz emeklerinizin karşılığı bu güzel madalyalar.' dedi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden tekvandocular, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Eskici, ziyarete gelen sporcuları yarışmalardaki başarılarından dolayı tebrik ederek, "Sizler, ülkemizi ve şanlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyorsunuz emeklerinizin karşılığı bu güzel madalyalar." dedi.

Ziyarete, Ümitler ve Büyükler Türkiye Şampiyonu İsmail Seymen Kazan, Gençler Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu Furkan Aydın, Büyükler Multi Avrupa oyunları 2'ncisi Ahmet Enes Kaya, Türkiye 3'üncüsü ve Balkan Şampiyonasında 2'nci olan Muhammet Ali Akar, Gençler Türkiye Şampiyonasında 2 kez Türkiye 3'üncüsü ve Turkish Open Uluslararası müsabakada 3'üncü olan Beyza Altunlu, ???????minik ve yıldızlarda gelecek vadeden Ceren Küçükoğlu ve Ela Melek Uçar ile milli antrenörler Soner Pınarcık, Uğur Uçdinç, Selman Nezir, Burak Yurtakal ve Aykut Kemahlı katıldı.

Eskici, sporcular ve antrenörler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.