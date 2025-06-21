Teksüt Bandırmaspor'un Yeni Başkanı Murat Karakoyun Oldu

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Teksüt Bandırmaspor'un olağanüstü genel kurul toplantısında Murat Karakoyun, kulübün yeni başkanı seçildi. Onursal Başkan Onur Göçmez ve mevcut Başkan Serdar Kuter'in yönetimden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda Karakoyun, kulübün sahipsiz olmadığını vurguladı.

Teksüt Bandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün yeni başkanı Murat Karakoyun oldu.

Teksüt Bandırmaspor'da Onursal Başkan Onur Göçmez ve Başkan Serdar Kuter'in yönetimden ayrılma kararı almasının ardından Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Murat Karakoyun yeni başkan seçildi.

Gerçekleştirilen oylamanın ardından konuşan Karakoyun, Bandırmaspor'un sahipsiz olmadığını göstermek adına aday olduğunu söyledi.

Kulübün kayyuma devredilmesine göz yummadıklarını belirten Karakoyun, "Bandırmaspor'u yalnız bırakmak bu şehri yalnız bırakmaktır. Ben ve arkadaşlarım vefa için buradayız. Bandırmaspor sahipsiz değil. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte buradayız" diye konuştu.

Karakoyun, Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü görevlerini de yürütüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
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