Tekerlekli Sandalyeli Nine Torununun Boks Maçını İzledi

Karslı İnci Güngör (78), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Boks Dostluk müsabakasına 14 yaş kategorisinde katılan torunu Efe'nin maçını izlemek için tekerlekli sandalyesiyle geldi. Rakibini mağlup eden Efe, kendisini izleyen ninesinin elini öperek sevincini paylaştı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Boks Dostluk Müsabakası düzenlendi. İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'ndaki müsabakalara Kars'tan 36, Iğdır'dan 28, Ağrı'dan 17 ve Van'dan 5 olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı. 11-12 yaş alt minikler, 13-14 yaş üst minikler, 15-16 yaş yıldız ve 17-18 yaş gençler kategorisinde düzenlenen müsabakalarda kadın ve erkek sporcular madalya alabilmek için mücadele etti. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, 82 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na binaen 4'lü dostluk turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Torununun kazanmasına duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan İnci Güngör, "İnşallah diğer maçlarına da gideceğim. Allah devamını getirsin, Allah hayırlı fırsat versin" dedi.