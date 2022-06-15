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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa B Ligi Şampiyonası'na katılan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa B Ligi Şampiyonası'na katılan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın ilk maçında Çekya'yı 84-27 yendiği maçta, Saraybosna'da bulunan Türkler, millileri salona gelerek destekledi. Müsabaka boyunca susmadan marşlar söyleyen Türkler, maç sonunda da sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maçın ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İçişleri Ataşesi Cemil Cem Aydın ve Tarım Müşaviri Hakan Eryılmaz, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kaldıkları otelde ziyaret etti. Girgin ayrıca kafileyi 16 Haziran'da yemeğe davet etti.

Öte yandan organizasyonda ilk gün müsabakalarının ardından 14 ülke teknik heyet ve sporcularının merkez basketbol sahasında bir araya geldikleri belirtildi.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Genel Sekreteri Petr Tucek organizasyon boyunca sakatlık olmaması temennisinde bulunarak katılan tüm ülkelere başarılar diledi.

Öte yandan IWBF tarafından şampiyonada Türk hakem Murat Özden'e de görev verildi.

Açıklamada Çekya maçını değerlendiren kaptan İsmail Ar'ın görüşlerine de aktarıldı.

İsmail Ar, "Genelde ilk maçlar zordur ama bugün görece kolay bir galibiyet aldık.Takım düzenimizi oturtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Turnuvaya üst perdeden giriş yaptık her atışımızda daha iyisini yapmaya çalışan bir ekibiz. Yarın Yunanistan'a karşıda net bir skorla kazanarak grubumuzdan lider çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar yarın grupta liderlik maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 12.00'da başlayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Saraybosna basketbol Türkiye Spor Haberler

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