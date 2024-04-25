TCF Başkanı Suat Çelen: Erkekler Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya alacağız

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, İtalya'da düzenlenen Erkekler Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya alacaklarına inandığını belirtti.

Çelen, organizasyonun yapıldığı Rimini kentinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erkekler Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi en önemli viraj olduğunu dile getiren Çelen, organizasyon öncesi kamplarla sporcuları hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yıl Belçika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçilerin takım halinde Paris 2024'e gitmeyi garantileyerek tarih yazdığını vurgulayan Çelen, "Milli cimnastikçilerimizin buradaki performansları olimpiyat öncesi olması açısından çok önemli. Takım olarak final oynamak ilk hedefimizdi ve bunu gerçekleştirdik. Halka aletinde ise iki milli sporcumuz Adem Asil ve İbrahim Çolak finale kaldı. Bu durum olimpiyat öncesi bizim için moral oldu." dedi.

Sakatlıktan dolayı Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'i İtalya'ya getiremediklerini anlatan Çelen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu iki önemli sporcumuzun yerine geçen genç sporcularımız takımı çok iyi sırtladı. Yarın takım finalinde madalya kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak ilk 5'e girersek de başarısız sayılmayız. İki sporcumuzla halka finaline kalmamız çok önemliydi. Sporcularımız burada kürsüde yer alırsa olimpiyatta da kürsüde yer alacağın göstergesi olabilir. İnanıyorum halka finalinde madalyamız olacak. İnşallah en az hatayı bizim sporcularımız yapar ve madalyaya uzanırız."

"Cimnastik en ufak hatayı affetmiyor"

Suat Çelen, bir önceki yılın genel tasnif şampiyonu Adem Asil'in paralel barda yaptığı hatadan dolayı madalyadan uzaklaştığına dikkati çekerek, "Cimnastik en ufak hatayı affetmiyor. O yüzden her zaman 'en az hatayı bizim sporcularımız yapsın' diye dua ederim. Ama mutlu olduğum bir şey var ki Adem Asil, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda atlama masasında gösterdiği performansı burada yineledi. Sadece ikinci atlayışı yapmadığı için final olmadı. Ancak bu durumun olimpiyat için pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu olayın Adem'i pozitif etkileyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Cimnastiğin, Türkiye'deki başarı beklenen spor dallarından biri olması nedeniyle sorumluluklarının arttığına işaret eden Çelen, "Bu beklentiler bizi mutlu ederken, daha çok çalışmamıza ve daha çok desteğin gelmesine vesile oluyor. Bu sebeple bize destek veren Bakanlığımıza, sponsorlarımıza, cimnastiğin gelişmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara cimnastik ailesi adına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halka aleti finali yarın yapılacak

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, Emre Dodanlı, Mert Efe Kılıçer, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, organizasyonda 246.093 puan alarak 6. oldu. Bu sonuçla milli takım, ilk 8 takımın yer alacağı finallerde yarışma hakkı elde etmişti.

Genel tasnif halka aletinde bireysel olarak 14.933 alan Adem Asil ikinci, 14.666 puan alan İbrahim Çolak ise 6. olarak finallerde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Organizasyonda yarın halka aleti, 28 Nisan Pazar günü ise takım finalleri yapılacak.