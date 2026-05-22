Tavşanlı'da öğrenciler ellerindeki haritalarla zamana karşı yarıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir okulun spor salonunda düzenlenen oryantiring etkinliğinde öğrenciler, labirent şeklindeki parkurlarda haritalarla hedef bulmaya çalıştı. 5 kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalya verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir okulun spor salonunda labirent şeklinde özel olarak hazırlanan yapay parkurlarda öğrenciler, ellerindeki haritalarla hedefleri en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Etkinlik, Minikler B, Minikler A, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlendi. Zamana ve rakiplerine karşı mücadele eden öğrenciler, hem eğlendi hem de strateji ve yön bulma becerilerini geliştirdi. Kıran kırana geçen yarışmaların ardından dereceye giren ve başarılı olan öğrencilere madalya takdim edildi.

"Bu coşku ve enerji, oryantiring sporunun geleceği adına bizlere büyük bir umut veriyor"

Oryantiring Kütahya İl Temsilcisi Nadire Erdinç, bu tür organizasyonların sporun tabana yayılması açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Erdinç, yaptığı açıklamada, "Oryantiring, sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda yoğun bir zihinsel strateji ve odaklanma gerektiren bir spor. Gençlerimizin ellerinde haritalarla bu sporu sevmesi, yön bulma becerilerini geliştirmesi adına bu tür etkinliklerin yapılması çok kıymetli. Bugün Tavşanlı'da gördüğümüz bu coşku ve enerji, oryantiring sporunun geleceği adına bizlere büyük bir umut veriyor" şeklinde konuştu.

Bu tür etkinlikler devam edecek

Okul yönetimi ve öğretmenler ise, öğrencilerin hem spor yapma alışkanlığı kazanması hem de sosyal ve zihinsel becerilerini en üst seviyeye çıkarması amacıyla bu tarz nitelikli sportif ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirttiler. Gençlik ve Spor Haftası ile Dünya Oryantiring Haftası kutlamalarının, Kütahya genelinde farklı okul ve alanlarda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
