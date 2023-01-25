Tarihe geçecek! Bellingham'a teklif edilen maaşın bir benzeri daha görülmedi

2020 yazında 25 milyon euro karşılığında Birmingham'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Jude Bellingham, dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösteriliyor. 110 milyon euroluk piyasa değeri bulunan İngiliz futbolcu için Dortmund, dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, Bellingham'a yıllık 15 milyon euro teklif edeceği yeni bir sözleşme teklif edecek. Futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde kulüp tarihinin en çok kazanan ismi olacak.

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dev turnuvadan sonra ününe ün katan futbolcu için Alman ekibi dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

DORTMUND TARİHİNE GEÇECEK

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund, Jude Bellingham'a yıllık 15 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi. 19 yaşındaki futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde, Alman ekibinin tarihinde en fazla para kazanan isim olacak.

BELLINGHAM'IN KARNESİ

Jude Bellingham bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.