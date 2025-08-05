Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın aylardır beklediği transfer çıkmaza girdi

Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın aylardır beklediği transfer çıkmaza girdi
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Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın aylardır beklediği transfer çıkmaza girdi
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Galatasaray'ın bir numaralı kaleci transfer hedefi olan Ederson'un yüksek maliyeti transferi çıkmaza soktu. Brezilyalı kalecinin toplam maliyetinin 50 milyon euroya ulaşması, sarı-kırmızılı yönetimi alternatif isimlere yönlendirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kaleci transferinde öncelikli hedef olarak belirlediği Ederson için yürütülen görüşmelerde beklenmedik bir tıkanıklık yaşandı.

MALİYETİ YÖNETİMİ ZORA SOKTU

Brezilyalı file bekçisinin toplam maliyetinin 50 milyon euroya (yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL) ulaşması, sarı-kırmızılı yönetimi geri adım atmaya zorladı.

KULÜBÜ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Manchester City, 31 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, Galatasaray yönetimi bu rakamı fazla buldu. Sarı-kırmızılılar, bu seviyede bir bonservis ödemeye sıcak bakmıyor ve indirim talebiyle beklemeye geçti.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Galatasaray, Ederson için yıllık 6-7 milyon euro aralığında bir maaş bütçesi ayırdı. Ancak Brezilyalı kaleci, İngiltere'de kazandığı net 4 milyon euronun üzerine çıkarak, 10 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Bu durum, toplamda 30 milyon euro garanti ücret anlamına geliyor. Bu rakamı oldukça yüksek bulan yönetim, kaleci transferinde alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıABİDİN BIKMAZ:

31 yaşına gelmiş kaleciyi ne yapacaksınız acaba?? daha genç daha kaliteli ve daha uygun bütceli kalicimi kalmadı dünyada. Muslera geldiğinde gs lilerin bile %80 tanımıyordu adam efsane oldu.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Yillardir izlerim kendisini .bazen m cityde nasil oynar bu adam diyorum kendi kedime..hicbir özelligi olmayan bir kaleci .

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