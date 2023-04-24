Taraftarlar deli olacak! Jesus'un puan kaybına yaptığı yorum ortalığı ayağa kaldırır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Ezeli rakiplerinin de puan kaybettiğine değinen Portekizli hoca, "İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok. Ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor." dedi.

Sahasında İstanbulspor ile son dakikalarda berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF YAPAMADIK"

Maçı değerlendiren Jesus," Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Takım, o golden sonra sakinliğini biraz kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştık. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemeniz gerekiyor. Rakibimizle puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık." dedi.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Galatasaray'la araklarında olan puan farkına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Bu acının üstesinden gelmeyi bilmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor'a karşı. Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Taraftarlar kadar bizler de gerildik. Hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık." ifadelerini kullandı.