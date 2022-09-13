Tam da sınırda çatışmaların başladığı gün! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini perişan etti

Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı. Mammadov tek hamlede alınabilecek en yüksek puanı alırken rakibini tuttu, kaldırdı ve ardından mindere çaktı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi minerdeki rekabete de yansıdı. Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.