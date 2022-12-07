Tam bir hayal kırıklığı olmuştu! Valerien Ismael yeni adresiyle herkesi ters köşe yaptı

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan ve geçtiğimiz aylarda kulüple yollarını ayıran Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor. İstenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve istikrarsız gidişatıyla yönetimin yolarını ayırdığı teknik adamın Avusturya ekibi Austria Wien'le anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlılarla imza atan ve beklenen performansı veremeyen Valerien Ismael'in iddialara göre Austria Wien'le anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtildi. Avusturya medyasından oe24'ün haberine göre, Austria Wien yönetimi takımın başına Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'i getiriyor.

TEKLİF YAPILACAK

Avusturya kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fransız teknik adamın kapısını çalacağı ve kısa süre içerisinde anlaşmanın yapılacağını ifade ediyor. Anlaşmaya yakın olduğu öğrenilen teknik adamın takımın başına geçmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ

Beşiktaş'a 25 Mart'ta imza atan ve 7 ay takımın başında kalan Valerien Ismael, 18 maçta 1.72 puan ortalaması yakalamıştı. Bu sezon Süper Lig'de 11 hafta Beşiktaş'ı çalıştıran Ismael, 2-1'lik Hatayspor yenilgisi sonrası görevinden ayrıldı. Onun yerini ise Şenol Güneş aldı. 47 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya ekibi LASK Linz'de hem teknik direktör hem de sportif direktör olarak görev yapmıştı.