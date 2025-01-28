Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Yapılan anlaşmada oyuncunun yıllık maaşı, business sınıfı uçak bileti, kira desteği ve daha birçok detay yer alıyor. İşte o maddeler...
Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferini açıklarken, yıldız oyuncunun kontratının detayları da ortaya çıktı.
Anderson Talisca ve Fenerbahçe arasında imzalanan anlaşmada yıldız oyuncu için business uçak biletleri, kira desteği, dev yıllık maaşı gibi ayrıntılar da belli oldu.
DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul'da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi." açıklamasını yapmıştı.
İşte Talisca'nın sözleşme detayları;
- Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro
- 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro
- Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
- 2024 model lüks VİP araç
- Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti
- 400 bin dolar değerinde kira desteği
- Çocuklarının tüm eğitim masrafı