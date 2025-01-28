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Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Yapılan anlaşmada oyuncunun yıllık maaşı, business sınıfı uçak bileti, kira desteği ve daha birçok detay yer alıyor. İşte o maddeler...

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferini açıklarken, yıldız oyuncunun kontratının detayları da ortaya çıktı.

Anderson Talisca ve Fenerbahçe arasında imzalanan anlaşmada yıldız oyuncu için business uçak biletleri, kira desteği, dev yıllık maaşı gibi ayrıntılar da belli oldu.

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Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul'da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi." açıklamasını yapmıştı.

İşte Talisca'nın sözleşme detayları;

  • Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro
  • 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro
  • Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
  • 2024 model lüks VİP araç
  • Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti
  • 400 bin dolar değerinde kira desteği
  • Çocuklarının tüm eğitim masrafı
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

Oldu olacak kulübü de üzerine yapsaydık.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Köprü olarak da 2. Köprüyü verin gelip geçerken masrafı olmasın

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGürdal null:

Gel şurda iki gariban fakir var yardımcı ol desen yok derler yazık şu paralara bak ya

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Millette bunlar icin birde birbirini yiyor. Ne cirkin bir zamana denk geldim... akıl fikir iman kalmamis bir toplum.

Yorum Beğen51
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Haber Yorumlarıalper zerey null:

fenev büyük kazık yemis

Yorum Beğen40
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Haber Yorumlarıhayırdır:

Ziyech gibi çıkarsa pek gülerim

Yorum Beğen32
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Haber Yorumlarıemrah üzülmez:

koçta para çok ye kürküm ye

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıYunus Emre Özgör:

1.5 yıllık maliyet 45 milyon euro! Umarım beklentileri çıkarır

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

acun ve fabrikatör koçun parası çok. yine bunca saçılan paraya rağmen mayıs hüsranla biterse bunlar büsbütün kafayı yer demedi demeyin.

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Haber Yorumlarıosman çam:

Lambabostanı da üstüne tapulasaydiniz barii

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