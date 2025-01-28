Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferini açıklarken, yıldız oyuncunun kontratının detayları da ortaya çıktı.

Anderson Talisca ve Fenerbahçe arasında imzalanan anlaşmada yıldız oyuncu için business uçak biletleri, kira desteği, dev yıllık maaşı gibi ayrıntılar da belli oldu.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul'da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi." açıklamasını yapmıştı.

İşte Talisca'nın sözleşme detayları;