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Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya geliyor

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Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra takımın ligden çekilmesini gündeme getiren Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği öğrenildi.

2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, sarı-lacivertli yönetimin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Haberler.com / Şahin Solak - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (4)

mehmet karademir:

Cekinde çümle alem rahatlasın

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özgün özen :

çehilmesin..

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bekir Kizildemir:

Laf ağızdan bir kere çıkar! Söznü tut @li

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Fatma İnce?:

Nolur lütfen cekilmeyin

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