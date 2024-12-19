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Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket

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Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi. Ancak milli futbolcu, az süre bulmasına rağmen bir yere gitmeyeceğini belirtti. Ünder, kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirerek Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"BURADA MUTLUYUM"

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor. Geçen sezon 15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

Takımda forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'den beklenmedik hareket
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Ardadan gelen tüm parayı buna verdik ya. işte o çok koydu

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ben de yatarak para kazansam ben de mutlu olurum

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıHakan Günde:

iyi bir Cengize fenerinde millî takımında ihtiyacı vardır..ben inanıyorum devre arasının en iyi transferi Cengiz olacak

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Aziz Yıldırım olsa bir dakika duramaz

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Burada mutlusun ha insanda biraz onur haysiyet utanma olur çalışıp takıma gireceğine yan gelip yatıyorsun yazıklar olsun sana

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Yazık bu milletin paralarına ahhh ali koçç bu beşpara etmeyen adamları sana kim aldırır komisyonu kimm alır ahhh savcılarrr bide bu gs gb bjk yı inceleyin de yazık deyilmi bu paralara. Sonra chp belediyelerine saldırın orayada saldırında çokkk önce buralara bakınnnnnn

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Haber YorumlarıBaba Can:

Cengiz de Cenk de sanki Fenerbahçe nin bahce saksisi oldu o zaman niye aldiniz

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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

umutla yaşayan. hayalle ölür

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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Sakın gitme ünder bu parayı bir daha bulamazsın karpuz yata yata büyür.

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Haber Yorumlarıtrakyalı adam:

başarılara değil,paralara ortak olmak için gitmiyor.

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