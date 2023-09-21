Tai Chi Yarışması ve Dövüş Sanatı

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen uluslararası Tai Chi yarışmasında 31 ülkeden 2.600'den fazla dövüş sanatı uygulayıcısı bir araya geldi. Tai Chi'nin bedene iyi geldiği ve meditasyon kısmının rahatlatıcı olduğu belirtilirken, bu sanatın somut olmayan kültürel miras listesine alındığı da açıklandı.

1. Tai Chi yarışmasından çeşitli görüntüler

5. Tai Chi ile ilgili çeşitli görüntüler

Çin'in Henan eyaletinin Jiaozuo kentinde geçtiğimiz günlerde 31 ülke ve bölgeden 2.600'ü aşkın Tai Chi dövüş sanatı uygulayıcısının katılımıyla uluslararası bir yarışma düzenlendi.

"Tai Chi'yi seviyorum çünkü insana bir yandan rahat olmayı, diğer yandan da bir sonraki hamlede güçlü ve hızlı olmayı öğretiyor. Bunun ayrıca daha sonra Kung Fu eğitimi için de yardımcı olacağını düşünüyorum. Çin'de, Jiaozuo şehrinde edindiğim tüm deneyimleri ülkeme götüreceğim ve oradaki insanlara Tai Chi öğretmeye çalışacağım."

"Tai Chi, insanın bedenine çok iyi geliyor ve bu dövüş sanatının meditasyon kısmı beni oldukça rahatlatıyor. Çin'e beş ay önce geldim ve Tai Chi yapmaya başladım. Bundan gerçekten keyif alıyorum. Ülkemde de bu dövüş sanatını uygulamaya devam edeceğim."

"Tai Chi öğrenme fırsatı bulduğum için hakikaten çok mutluyum. Aslında üzerinde hiç düşünmediğim bir sanattı. Bana çok şey öğretirken yeni beceriler, sabır, denge ve güç kazandırdı. Kendi topluluğuma bu sanatı götürerek daha fazla kişinin Tai Chi'yle ilgilenip öğrenmesini teşvik etmeye çalışacağım."

Geleneksel Çin dövüş sanatlarının bir türü olan Tai Chi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan kültürel mirası listesine alındı.

Tai Chi'nin 150'yi aşkın ülke ve bölgede yüz milyonlarca uygulayıcısı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)