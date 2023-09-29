Superclasico heyecanı pazar akşamı yaşanacak

Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan Boca Juniors - River Plate derbisi Pazar akşamı nefes kesecek.

Arjantin Premier Lig'in 2'nci aşamasının 7'nci hafta buluşmasında pazar akşamı saat 20.00'de ezeli rakipler Boca Juniors ile River Plate kozlarını paylaşacak. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplarken, Liberdatores Kupası'na ağırlık veren Boca Juniors ise geride kalan 6 haftada 7 puan topladı. Efsanevi La Bombonera Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 55.000 seyirci takip edecek. İki ekibin Mayıs ayında oynadığı son karşılaşmayı 90'ıncı dakikada penaltıdan bulduğu golle River Plate kazanmış, penaltının ardından çıkan kavgayla birlikte tam 6 futbolcu kırmızı kart görmüştü. Tansiyonun çok yüksek olması beklenen Superclasico heyecanını Aykut Aydın anlatırken, duayen futbol adamı Ömer Üründül yorumlarıyla maça renk katacak. Boca – River derbisini Pazar 20.00'den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan izleyebilirsiniz.