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Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'de yabancı hakem istemeyi hatalı bulduğunu belirtti. Boztepe, daha önce yabancı hakem talebinde bulunan başkanlardan biriydi ancak şimdi bu fikrini yanlış olarak nitelendirdi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

"KEŞKE BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMASAYMIŞIM"

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." dedi.

Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

konu yabancı yerli hakem değil.tff dik ve sağlam şekilde hakemlerin arkasında durup yerli hakemleri malum takımlara karşı korursa yerli hakemler eğer fb gs aleyhine de olsa hatalı karar verirsem hakemlik elden gitmez diyebilirse her şey kendiliğinden çözülür.adamlar korkuyor gs ve fb lobisinden onların gönlünü hoş tutmaya çalışıyor olan gariban Anadolu’ya oluyor

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