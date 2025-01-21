Süper Lig'in efsane kulübü başkan bulamıyor

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fakat şimdilerde TFF Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uğur Tatar'ın istifasının ardından yönetim kurulu acil olarak toplandı ve olağanüstü kongre kararı aldı.

EFSANE KULÜP BAŞKAN BULAMIYOR

Kulüp, 18 Şubat 2025 tarihinde yeni bir kongre gerçekleştirecek ve yeterli çoğunluk sağlanamazsa 25 Şubat'ta kongre yeniden yapılacak. Kongrenin yeri ve saati henüz belirlenmedi ancak bu Denizlispor'un bir yıl içinde düzenleyeceği beşinci kongre olacak. Geçtiğimiz gece yapılan yönetim kurulu toplantısında kongre kararı alındı ve kongre tarihi 18 Şubat olarak belirlendi. Yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler yapıldı ve istifa eden üyelerin yerine yedek üyeler getirildi.

11 GÜNDE KONGRE KARARI ALINDI

Denizlispor, Mayıs 2024'te gerçekleştirilen kongrenin ardından Ahmet Yalın Yıldırım'ı başkan olarak seçti. Ancak yönetimden gelen istifalar nedeniyle 11 gün sonra yeni bir kongre kararı alındı. Haziran 2024'te tekrar yapılan kongrede Yıldırım yeniden başkan seçildi. Ancak sezon, 7 Eylül'de Turgutluspor'a karşı alınan yenilginin ardından yeni bir kongre kararıyla devam etti ve Yıldırım, aday olmayacağını açıkladı. Yönetim seçilemeyince kulüp kayyum sürecine girdi ve bir kongre kararı daha alındı. Mehmet Uğur Tatar, belediye ve valiliğe teslim edilen kulüp anahtarlarını alarak başkan oldu. Ancak sadece yaklaşık 10 gün süren başkanlığının ardından kulüp yeniden kongre kararı aldı.