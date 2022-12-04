Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımı da teklif yaptı Spor Haberleri Karagümrük'le yolları ayırdıktan sonra Galatasaray'ın gündemine giren Caner Erkin'e eski takımı Beşiktaş talip oldu. Siyah-Beyazlılar'ın, Caner'i 6 aylığına istediği bildirildi. Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak mukavelenin feshedildiğini açıkladı. Caner, sezonun ortasında boşta kaldı. GALATASARAY İDDİASI Sol bek arayışı olan Galatasaray'ın Caner'i gündemine aldığı konuşuluyor. Caner ve Galatasaray flörtü gündemdeyken Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. 6 AYLIK SÖZLEŞME Ajansspor'un haberine göre Şenol Güneş'in isteği üzerine Beşiktaş, Caner Erkin'e 6 aylık kontrat önerecek. Siyah-Beyazlılar'da sezon başı kadroya katılan Masuaku ile yolların ayrılması yüksek ihtimal. "BEN FENERBAHÇE TARAFTARIYIM" Caner Erkin, Fenerbahçe'ye ikinci dönüşünde çocukluğundan beri Sarı-Lacivertli takımı tuttuğunu açıklamıştı. Caner'in transfer ihtimali Beşiktaş taraftarını ikiye bölmüş durumda. Spor Kaynak: Ömer Özarslan Galatasaray Caner Erkin Beşiktaş Spor Haberler

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