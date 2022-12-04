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Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımı da teklif yaptı

Spor Haberleri

Karagümrük'le yolları ayırdıktan sonra Galatasaray'ın gündemine giren Caner Erkin'e eski takımı Beşiktaş talip oldu. Siyah-Beyazlılar'ın, Caner'i 6 aylığına istediği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak mukavelenin feshedildiğini açıkladı. Caner, sezonun ortasında boşta kaldı.

Sol bek arayışı olan Galatasaray'ın Caner'i gündemine aldığı konuşuluyor. Caner ve Galatasaray flörtü gündemdeyken Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif

Ajansspor'un haberine göre Şenol Güneş'in isteği üzerine Beşiktaş, Caner Erkin'e 6 aylık kontrat önerecek. Siyah-Beyazlılar'da sezon başı kadroya katılan Masuaku ile yolların ayrılması yüksek ihtimal.

Caner Erkin, Fenerbahçe'ye ikinci dönüşünde çocukluğundan beri Sarı-Lacivertli takımı tuttuğunu açıklamıştı. Caner'in transfer ihtimali Beşiktaş taraftarını ikiye bölmüş durumda.

Kaynak: Ömer Özarslan - Spor

Galatasaray Caner Erkin Beşiktaş Spor Haberler

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