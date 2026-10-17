Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ve Galatasaray Eryaman Stadyumu'na geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ve Galatasaray Eryaman Stadyumu'na geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak. İki takımın kafileleri de mücadelenin oynanacağı stada ulaştı; Galatasaray otobüsü güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım da mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu'na ulaştı. İlk olarak ev sahibi takım otobüsü gelirken, daha sonra sarı-kırmızılı kafile stada ulaştı. Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 2026 bitmeden 38 bin kişi alınacak
Trump'tan Putin'e sürpriz jest! Rusya yaptırımlarını askıya aldı

Putin'e sürpriz jest! Trump son anda devreye girip askıya aldı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı

Fuat Oktay ne demek istedi? Çok önemli Azerbaycan sözleri